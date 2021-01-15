الكويت: التطعيم في الخارج لا يعفي من الحجر وشهادة "بي سي آر"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اعتماد شهادة التطعيم يستلزم توحيد نظام معتمد بين جميع دول العالم لتجنب الدخول في خانة التزوير وغيرها من الأمور".

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يأتي ذلك وسط ترقب دولي لجواز إلكتروني دولي للتطعيم معتمد من كل الجهات الدولية، ومنصة إلكترونية لهذا الشأن من كل الدول ليتم التأكد من الشهادة.

وأضافت المصادر الحكومية أن توحيد الجواز الإلكتروني للتطعيم بين كل دول العالم يحتاج إلى فترة لا تقل عن عام، لافتة إلى أن الكويت انتهت من كل الإجراءات الخاصة بجواز التطعيم، لكنها تنتظر باقي الدول.

في الوقت ذاته، نوهت المصادر بأن من يأخذ شهادة تطعيم محلية معتمدة من البلاد سيعفى من الحجر والـ "بي سي آر" في حال سفره وعودته، مبيّنة أن الفترة الحالية ليست لتقييم اللقاح وستكون في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وفي وقت سابق، قررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إلزام جميع الركاب الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء بتقديم شهادة فحص فيروس كورونا.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة.

ودعت الإدارة إلى إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول بتقديم شهادة فحص "بي سي آر" معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة. وبينت الإدارة أن العمل بما جاء في التعميم سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.