"هواوي" تفتتح أكبر متجر لها خارج الصين في دولة خليجية

دبي - محمود عبدالرازق - أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أمس الخميس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، افتتاح "هواوي" لمتجر في الرياض.

وكشف الفالح، عبر تغريدة، عن توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية وشركة "هواوي" الصينية لافتتاح أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض.

وكتب الفالح في التغريدة: "سعدت برعاية توقيع الاتفاقية بين شركة هواوي وكادن (KadenInvest) لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض، التي تعد خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في المملكة".

وتابع "هذا الحدث هو ثمرة من ثمار التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية".