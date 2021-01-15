"أنصار الله" تعلن تحرير 10 من أسراها بعملية تبادل مع الحكومة الشرعية اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن الجماعة "حررت 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في عملية تبادل في جبهة الجوف (الحدودية مع السعودية)".

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وأضاف "أن عملية تبادل الأسرى تمت عبر وسيط محلي".

وتأتي صفقة تبادل الأسرى بعد أسبوع من اتهام القيادي المرتضى، الحكومة الشرعية بإيقاف 10 عمليات تبادل أسرى تشمل الإفراج عن أكثر من 300 أسير من الطرفين جرى التوافق عليها مؤخراً في محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن.

وأعلن المسؤول عن ملف الأسرى بجماعة "أنصار الله"، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، "تحرير 1087 أسيراً خلال عام 2020 منهم 670 أسيراً خلال العملية عبر الأمم المتحدة و417 أسيراً عبر صفقات محلية"، متهماً الحكومة الشرعية بـ "إفشال 30 عملية تبادل تم التوافق عليها عبر أطراف محلية ويتحرر بموجبها أكثر من 600 أسير من الجانبين".

وتتهم "أنصار الله" الحكومة المعترف بها دولياً بإفشال جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى دعت الأمم المتحدة إلى عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، منتقدةً الأمم المتحدة أنها لم تمارس أي ضغوط عليها لإقناعها بالحضور رغم موافقة الطرف السعودي والطرف الممثل للجبهة الجنوبية.

وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تبادل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الطرفان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، واحتضنته مدينة مونترو السويسرية لمدة أسبوع أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.