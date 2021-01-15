أمير قطر يعزي أمير الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وبعث تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى نواف الأحمد جابر الصباح بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح، ابنة أمير الكويت الراحل جابر الصباح، شقيقة أمير الكويت السابق الراحل صباح جابر الصباح.

وإلى جانب أمير قطر بعث الأمير عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ببرقيات تعزية إلى أمير دولة الكويت.

ونعى العديد من النشطاء الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح معبرين عن محبتهم للعائلة الحاكمة في الكويت، حتى تم إنشاء صندوقا للتبرع باسم المرحومة بهدف توفير المياه للأسر.

وكتبت المستخدمة رابعة حمد الفارس، "عرفتها زميلة وصديقة لأربع سنوات في ثانوية العصماء بنت الحارث وكانت شخصية متواضعة هادئة مبتسمة وفِي نفس الوقت كانت ابنة حاكم الكويت".

وتوفيت الشيخة فضاء جابر الصباح في يوم ذكرى وفاة والدها عن عمر يناهز 49 عامًا، وسيوارى جثمانها الثرى بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته صحيفة "كونا" المحلية.