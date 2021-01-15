مصر... تحذير للمواطنين بشأن طقس السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع خبراء الهيئة، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، رغم اعتدال درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

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كما توقع خبراء هيئة الأرصاد المصرية، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، معتدلة على السواحل الشرقية وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتشهد محافظات الصعيد طقسا معتدلا على مناطق الشمال، بالإضافة إلى الرياح النشطة المثيرة للرمال والأتربة، وطقسا مائلا للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وسيكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وباردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.