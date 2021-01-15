الراقصة دينا تلوم رانيا يوسف بشدة بسبب "إظهار مفاتنها": صدمتني كثيرا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت دينا في تصريحات لموقع "الوطن"، إن "رانيا يوسف أساءت لنفسها بهذه التصريحات، وكان بإمكانها وقف تسجيل الحلقة والاعتراض على فحوى الأسئلة، ولكنها واصلت التسجيل، ولذلك لم يُعجبني موقفها وإجاباتها بالمرة".

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وكانت رانيا قالت إنها ليست الوحيدة التي تظهر مفاتنها في الفعاليات الفنية، بل إن نظيراتها يفعلن ذلك أيضا، عازية سبب تسليط الضوء عليها دون غيرها إلى أن "مفاتنها" قد تكون أجمل من مفاتن الأخريات.

وسارع عدد من المحامين بتقديم بلاغات ضدها بتهمة خدش الحياء العام وإطلاق تصريحات لا تتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

ورفضت دينا في الوقت ذاته اتهام رانيا بالإساءة إلى زميلاتها داخل الوسط الفني، مضيفة أنها توجه "لوما شديدا" لرانيا يوسف عما جاء على لسانها بهذه الحلقة.

وتابعت: "أحب رانيا كثيرا على المستوى الشخصي، ولكنها تسعى لتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشغل تفكيرها كثيرا في هذه المسألة".

وحول شعورها بالصدمة عند سماعها لتصريحات رانيا يوسف، قالت: "لم أشعر بالصدمة هذه المرة، لأنها صدمتني مرتين ثلاثة، فلم أعد أُصدَم منها، ولا بد أن تراجع تفكيرها إذا كانت تريد الإصلاح من نفسها".