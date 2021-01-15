هجوم مصري حاد من داخل أمريكا على إيران بسبب تصرفاتها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خلال مشاركته في حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أن إيران تتدخل وتسعى لتدمير أصول الدول العربية في المنطقة، مشددا على ضرورة مواجهة مساعيها وتدخلاتها.

© AFP 2020 / HO

وتابع: "مصر ترى أن الملف النووي ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة، ولا يجب التعامل مع هذا الملف بمعزل عن التدخلات الإيرانية في سائر الصراعات بالمنطقة".

ولفت إلى أن "هناك فرصة للتعاون مع الإدارة الجديدة بالولايات المتحدة في ظل تفاقم التدخل الإيراني في الصراعات المختلفة بالمنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وهو ما أدى إلى تعميق المشكلات فيها".

وقال المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، الأسبوع الماضي، إن حضور بلاده الإقليمي مهم ولن يتوقف، مؤكدا أن سياسات طهران في المنطقة لن تتغير.

وأوضح: "أمريكا هي السبب الرئيس وراء زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وعلى الغرب أن يتحرك لرفع كافة أشكال العقوبات عن إيران".

وأشار إلى أن "طهران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة، لافتا إلى أن تواجدها الإقليمي هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة".