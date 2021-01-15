اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي يطلق سراح الراعي اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت قيادة "اليونيفيل" بيانا رسميا بموقعها الرسمي قالت فيه إن "​الجيش الإسرائيلي​ أطلق اليوم الراعي اللبناني وسلمه إلى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة"، مذكرة بأن "الراعي كان قد اعتقل يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني/ يناير في منطقة بسطرة قرب الخط الأزرق جنوبي لبنان".

وأشارت "اليونيفيل" أنها قامت بتسليمه إلى السلطات اللبنانية عن طريق ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​، وأوضحت أنه خلال هذه الفترة كان رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال دوري مع القوى المعنية لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وأعلنت القيادة الأممية أنها باشرت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان المحدد الذي تم فيه اعتقال الراعي.