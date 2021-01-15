فرنسا تعزز وجودها في لبنان من خلال اتفاق استثمار بحري استراتيجي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن إدارة مصلحة استثمار مرفأ ​طرابلس​ أن الاتفاق مع شركة "Cmacgm" الفرنسية وقّع وسيتم البدء بالعمل خلال شهر شباط/ فبراير المقبل.

وتخطط الشركة الفرنسية العالمية باستخدام مرفأ طرابلس​ كمحطة أساسية لها في شرق ​البحر المتوسط، وذلك من خلال خطين بحريين لسفنها يمر الأول عبر دول متنوعة أبرزها قطر والإمارات وباكستان والهند مرورا بالسعودية ومرفأ طرابلس اللبناني وصولا إلى مالطا وجنوى الإيطالية.

أما الخط البحري الثاني للشركة الفرنسية فيمر بموانىء جبل علي (الإمارات)، حمد (قطر)، ​الدمام​ (السعودية)، الجبيل (السعودية)، جدة (السعودية)، ​بور سعيد​ (مصر)، طرابلس (لبنان)، مرسين (​تركيا).

وأوضحت الإدارة في بيانها أن "الخطين سيعتمدان على مرفأ طرابلس لخدمات البضائع المحلية والمسافنة، ليرتفع معهما المعدل الشهري لسفن الحاويات التي تؤم مرفأ طرابلس من 12 ​سفينة​ الى 22 سفينة"، مؤكدة أن "اعتماد الخطين دليل ساطع على الثقة الكبيرة التي تعطيها خدمات ​المرفأ​ المتطورة للشركات العالمية، ليكون مرفأ طرابلس جاذبا تجاريا بحريا ولوجستيا لها".