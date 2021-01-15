الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في المملكة بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 364440 حالة من ضمنهم 356201 حالة تم شفاؤها، و6310 حالات وفاة.