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الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

يشار إلى أن ، الأمير ، تلقى لقاح فيروس "" المستجد، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

ووفقا لوزارة الصحة ، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في المملكة بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 364440 حالة من ضمنهم 356201 حالة تم شفاؤها، و6310 حالات وفاة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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