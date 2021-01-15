الحشد الشعبي: إدراج رئيس الأركان على لائحة العقوبات الأمريكة انتهاك لسيادة العراق

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقال الفياض في بيان: "إن الولايات المتحدة الامريكية التي تنصب نفسها وصيا على العالم، وجريا على عادتها في انتهاك سيادة الدول وامتهان كرامة الشعوب، أدرجت مؤخرا اسم رئيس الأركان المجاهد أبو فدك المحمداوي على ما يسمى بلائحة العقوبات الامريكية، منتهكة بذلك سيادة العراق ومستخفة بالحكومة ومؤسساتها الرسمية وقرارات البرلمان العراقي".

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وأضاف البيان: "إن الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة العسكرية العراقية الرسمية يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع بشكل كامل لجميع السياقات والقوانين".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي في العراق عبد العزيز المحمداوي المعروف باسم (أبو فدك).

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن "عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي صنف إرهابيا عالميا، أدرج في القائمة الخاصة بالأمر التنفيذي 13224".

وأضاف البيان أن "المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة ومدعومة من إيران وتسعى إلى دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة".

وقبل أيام فرضت وزارة الخِزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.