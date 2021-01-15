"أنصار الله": التحالف استهدف 5 محافظات بـ 25 غارة جوية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 12 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية جبل مراد جنوبي المحافظة الغنية بالنفط.

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وذكر أن التحالف خرق اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السويد أواخر عام 2018م، بتنفيذ 5 غارات جوية عبر طائرات استطلاع مقاتلة على منطقة الجبلية ومدينة التحيتا في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة الواقعة غربي اليمن.

وأشار إلى شن طيران التحالف 5 غارات أخرى على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، استهدفت مديرية الظاهر (جنوب غربي صعدة)، ومنطقة المليل بمديرية كتاف شرقي المحافظة الحدودية مع السعودية.

واتهمت "أنصار الله" طيران التحالف العربي بمعاودة قصف مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة وسط اليمن، بشن غارتين على مرافق المطار الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الأممية والدولية والرحلات الإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات.

في السياق، تعرضت محافظة عمران (50 كم شمال غربي صنعاء" إلى غارة جوية طالت مديرية حرف سفيان شمالي عمران، حسب "المسيرة".