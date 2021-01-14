"أنصار الله" توجه انتقادات للمبعوث الأممي وتتهمه بالخروج عن مهمته الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام وهو رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر": "المبعوث الأممي بأدائه السيئ ومباركته حكومة المرتزقة (في إشارة إلى الحكومة الشرعية) وتبني أهدافها ومنطقها خرج عن مهمته الدولية بشأن كل اليمن".

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وأضاف: "تحول (المبعوث) لساعي بريد بين الرياض وأبوظبي للتوفيق بين مرتزقتهما المتشاكسين (في إشارة إلى الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي)".

ويأتي انتقاد المتحدث باسم "أنصار الله" في اليمن، عقب ساعات من إحاطة قدمها المبعوث الأممي أعرب خلالها عن التضامن مع الحكومة الجديدة التي أظهرت عزمها على البقاء في عدن رغم المخاطر الأمنية الجسيمة للقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.

وأكد غريفيث أن تشكيل الحكومة وعودتها إلى عدن بعتبر بمثابة خطوة هامة تحققت في اتفاق الرياض من أجل استقرار مؤسسات الدولة والاقتصاد وعملية السلام. كما أكد إدانته الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي فور وصول الحكومة الشرعية إلى مدرجه، معتبراً أن الهجوم "ألقى بظلال قاتمة على ما كان ينبغي أن يكون لحظة أمل في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن".