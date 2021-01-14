مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة شرقي الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إن 5 مدنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي وقع في منطقة تبسة شرقي البلد العربي.

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وأوضح البيان أن الحادث وقع لدى مرور سيارة الضحايا من أمام موقع القنبلة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشارت الوزارة في البيان ذاته إلى "تصفية" مسلح في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب من دون إقامة صلة بين الحادثين.

من جانبه قدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، تعازيه لعائلات القتلى وأقاربهم.

وأعرب شنقريحة عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

ودعا شنقريحة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المناطق.

وقبل نحو 10 أيام أعلنت قوات الجيش الجزائري في محافظة عين الدفلى عن تدمير 13 قذيفة وقنبلة تقليدية الصنع.