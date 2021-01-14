العراق يحظر سفر مواطنيه إلى 20 دولة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان لسلطة الطيران المدني (حكومية)، نشرته اليوم الخميس على حسابها بموقع "فيسبوك".

وقال البيان: "استناداً لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وجهت سلطة الطيران المدني العراقي شركات الطيران العاملة بالبلاد بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة".

وتشمل الدول المحظور السفر إليها: بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، أستراليا، اليابان، جنوب أفريقيا، وزامبيا.

كما نص القرار على منع الدخول من الدول المذكورة إلى العراق، مع استثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما.

ويستثنى من القرار الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية والوفود الحكومية الرسمية والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية "على أن يتم جلبهم لفحص الــ PCR خلال (72) ساعة قبل دخولهم للعراق".

وأمس الأول (الاثنين)، نفت وزارة الصحة العراقية وجود سلالة جديدة من الفيروس في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 7 حالات وفاة و770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 606 آلاف و186، بينهم 12 ألفا و922 حالة وفاة، و564 ألفا و359 حالة شفاء.

والشهر الماضي، أعلنت بريطانيا اكتشاف طفرة فيروسية جديدة للفيروس، قال رئيس وزرائها بوريس جونسون، إنها معدية بنسبة 70% أكثر من النسخة الأصلية، لتنتشر هذه السلالة لاحقا في العديد من الدول الأخرى.