لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية... إقفال شامل والتزام كبير... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشرت القوى الأمنية في معظم المناطق اللبنانية مقيمة الحواجز الثابتة والسيارة لمتابعة حسن تطبيق القرار، في حين سجلت معظم المناطق التزاما كبيرا بالإقفال العام حيث بلغ 94%، بحسب ما صرح به رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم في حديث تلفزيوني.

وأطلقت قوى الأمن الداخلي بالتزامن مع الإقفال منصة إلكترونية لمنح المواطنين أذونات للخروج ولتسهيل عملهم.

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير

ويمر لبنان اليوم بأزمة صحية كبيرة بعد ارتفاع هستيري بعدد إصابات كورونا حيث تخطت الـ 48000 إصابة منذ مطلع العام الحالي بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى استنفاد بعض المستشفيات القدرة الاستيعابية لأقسام الكورونا حيث بلغت 100%.

لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY

لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY

لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY

لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY 1 / 4 © Sputnik . ABDUL KADER ALBAY لبنان يعلن حالة الطوارئ الصحية.. إقفال شامل والتزام كبير

وناشدت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير والإرشادات الوقائية، داعية إلى وضع خطة استباقية لصمود العاملين في القطاع الصحي وخاصة الممرضات والممرضين والأطباء في المعركة ضد الوباء بانتظار مرحلة المباشرة باللقاح.

يذكر أن الوزير في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، نُقل إلى المستشفى، مساء أمس الأربعاء، بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.