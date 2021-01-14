طيران الإمارات تعلق مؤقتا رحلات جنوب أفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED

وقالت أكبر ناقلة إماراتية في بيان "ستُعلق رحلات طيران الإمارات إلى ومن جنوب أفريقيا اعتبارا من السبت 16 يناير (كانون الثاني) حتى 28 يناير 2021 لأسباب تشغيلية". وفقا لـ "رويترز".

تراجعت حركة السفر إلى جنوب أفريقيا لأغراض الترفيه والعمل منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول عندما رصدت البلاد سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا، مما اضطر دولا مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وعدة دول في آسيا إلى إلغاء الرحلات مع جنوب أفريقيا.

يقال إن السلالة الجديدة هي السبب في قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بالفيروس في جنوب أفريقيا وزيادة الوفيات الشهر الماضي، ويقترب العدد الإجمالي للإصابات حاليا من 1.3 مليون وتجاوزت الوفيات 35 ألفا.

وقالت طيران الإمارات "العملاء الحائزون على تذاكر وجهاتها الأخيرة في جنوب إفريقيا من 16 يناير (كانون الثاني) حتى 28 يناير لن تتم الموافقة على سفرهم في نقطة انطلاقهم".

ولم ترد شريكتها المحلية في جنوب إفريقيا، إير لينك، التي تبيع تذاكر على رحلات إلى مقاصد محلية مقدمة من طيران الإمارات، على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعقيب.