وزير الخارجية السعودي: التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسواق النفط

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قائلا: "نتعاون مع روسيا ضمن منظومة أوبك+"

© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح ابن فرحان "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن".

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي فيما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس، في وزارة الخارجية الروسية بين الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال لافروف في مستهل المؤتمر الصحفي أن موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.