الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها إنه من المتوقع أن تشهد البلاد، اليوم الخميس، رياحا مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء البلاد.

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وأكدت الهيئة سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب أنحاء البلاد، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط تنشط معه الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض درجة الحرارة بحوالي 6 درجات على معظم الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس اليوم مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهاراً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الليل شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة سرعان ما تعود حول معدلاتها الطبيعة كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار.