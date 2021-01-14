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وزير الخارجية السعودي يبحث مع لافروف الأزمتين السورية والليبية

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير السعودي عقب لقائه بنظيره الروسي، اليوم الخميس: "بحثنا الجهود الرامية لحل الأزمة السورية وخاصة ضرورة مواصلة عمل اللجنة الدستورية".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وأضاف أن " تؤكد أن الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيا وندعم وقف إطلاق النار في هذا البلد".

وأشار الوزير السعودي إلى أنه بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الدور السلبي لإيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال: "بحثنا مع لافروف الدور السلبي لإيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة"

من جانبه أوضح لافروف أن بلاده تتفهم القلق السعودي حيال نشاط إيران وتصرفاتها في الدول المجاورة وبرنامجها الصاروخي وندعو لمؤتمر وحوار مشترك بين الأطراف".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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