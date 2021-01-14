وزارة الخارجية الإماراتية تصدر بيانا بشأن أنباء انفجار سفارتها في بنغلاديش

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوزارة بيانا صادرا عن السفارة الإماراتية في دكا، يوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حادثا عرضيا وقع في مركز التأشيرات التابع للسفارة جاء نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت السفارة، في بيانها، "أنها تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية، بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الحادث".

وجاء هذا التوضيح الرسمي ردا على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة الإمارات في دكا يوم أمس الأربعاء.