وزيرة الصحة المصرية تزف بشرى سعيدة بشأن وفيات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة، بحسب موقع "مصراوي"، إن نسبة المصابين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي تراجعت بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي.

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واستعرضت الوزيرة جهود مبادرة متابعة مرضى العزل المنزلي، والتي يتم من خلالها متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس "كورونا"، في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية، وقالت إنه "سيتم تطبيق المبادرة على باقي المحافظات تدريجيا، وتخصص المبادرة 20 ألف فريق طبي و5400 وحدة صحية و800 سيارة (قوافل علاجية) لتقديم خدماتها، مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني".

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تقوم حاليا بـ 15 ألف زيارة يوميا، من خلال 1835 فريقا للمتابعة المنزلية والتليفونية، لافته إلى أن عدد الحقائب العلاجية لمرضى العزل المنزلي بلغ 90293 حقيبة، كما تم تسليم 194624 حقيبة وقائية للمخالطين من كبار السن، و63079 حقيبة للمخالطين من الأطفال.

ولفتت زايد إلى أن "الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن المبادرة تشمل قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الحالة الصحية لهم".

وتابعت أنه "في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المتخصصة".

وأكدت الوزيرة أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، وتطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى الخط الساخن 105.