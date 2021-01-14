لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن ​لبنان تقدم بشكوى إلى ​مجلس الأمن،​ ليل أمس الأربعاء، ضد إسرائيل عبر مندوبته الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ السفيرة ​أمل مدللي، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية وقيام الجيش الإسرائيلي باختطاف راع لبناني على الحدود.​

ورفعت السفيرة مدللي الشكوى إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​ ورئيس ​الدورة​ الحالية ل​مجلس الأمن​ المندوب الدائم لتونس طارق الأدب، وطالبت الشكوى بإطلاق سراح الراعي فورا، وبموقف حازم بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وتحتل إسرائيل جزءا من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها من جميع الأراضي اللبنانية، لكنه لم ينفذ حتى اليوم.