هذا ما تفعله إذا تم اختراق تطبيق واتساب الخاص بك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن بعض الخطوات التي يجب عليك فعلها اذا تم اختراق الواتساب الخاص بك وهي كما يلي:



-إرسال رسالة للدعم الفني في واتساب وذكر النص الموجود في الصورة المرفقة.

- ذكر رقم الهاتف بالصيغة كما في الصورة.

الصورة :

-محاولة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة من اليوم.

-إعادة محاولة تنزيل واتساب كل يوم.

-إبلاغ الأقارب والاصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسالة واتساب قادمة من رقمك.