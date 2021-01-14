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هذا ما تفعله إذا تم اختراق تطبيق واتساب الخاص بك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما تفعله إذا تم اختراق تطبيق واتساب الخاص بك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن بعض الخطوات التي يجب عليك فعلها اذا تم اختراق الواتساب الخاص بك وهي كما يلي:

 

-إرسال رسالة للدعم الفني في واتساب وذكر النص  الموجود في الصورة المرفقة.

 

 - ذكر رقم الهاتف  بالصيغة كما في الصورة.

 

الصورة :

 

-محاولة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة من اليوم.

 

-إعادة محاولة تنزيل واتساب كل يوم.

 

-إبلاغ الأقارب والاصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسالة واتساب قادمة من رقمك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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