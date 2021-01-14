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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما تفعله إذا تم اختراق تطبيق واتساب الخاص بك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن بعض الخطوات التي يجب عليك فعلها اذا تم اختراق الواتساب الخاص بك وهي كما يلي:
-إرسال رسالة للدعم الفني في واتساب وذكر النص الموجود في الصورة المرفقة.
- ذكر رقم الهاتف بالصيغة كما في الصورة.
الصورة :
-محاولة تنزيل الواتساب والدخول إليه خلال فترات مختلفة من اليوم.
-إعادة محاولة تنزيل واتساب كل يوم.
-إبلاغ الأقارب والاصدقاء عن الاختراق وعدم التعامل مع أي رسالة واتساب قادمة من رقمك.