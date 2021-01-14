صور تكشف من أين شارك محمد بن سلمان بحوار ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي هذه الصور بتعليق، قال فيه: "سمو سيدي ولي العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة".

وتابع في تغريدة منفصلة: "سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان من أرض العلا.. يصوغ مجدا في صورة قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن: أنا من هالأرض .. أمي الصحراء.. احضنتني رمالها وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها.. وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن "الحوار جرى بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة".

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأربعاء، إن "قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار، خلال السنوات العشر القادمة". وشارك ابن سلمان، في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.