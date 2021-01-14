مصري ينام على الأرصفة في السعودية... وتدخل عاجل من الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق -

واستقبل المقطع بتعاطف واسع، وتفاعل معه الكثير على مواقع التواصل، مطالبين الحكومتين السعودية والمصرية بالعمل لحل مشكلته.

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ومن جانبها أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية تعليقا على الواقعة، وجاء في التعليق أنه "لعدم قدرته على العودة لأرض الوطن.. التمثيل العمالي بالرياض يتحمل تكاليف إقامته بفندق وحجز تذكرة سفر وترحيله للقاهرة".

وفي تفاصيل البيان الذي نشره موقع "اليوم السابع": رصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع أخبار الجالية المصرية على المواقع الاليكترونية فيديو لأحد المواطنين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في البيان إن "وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله على تأشيرة خروج نهائي للمواطن واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة".

ولفت سعد الدين إلى أن "الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبوالسعود بالتوجه إلي مكان المواطن المذكور علي الفور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملاً تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن".