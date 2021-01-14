إيران تعلق مجددا على الإعلان الأمريكي بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "إطلاق صفة الإرهاب على حركة أنصار الله من قبل أمريكا، سيؤثر على الحل السلمي للأزمة في اليمن كما يعيق وصول المساعدات الإنسانية ومهام الأمم المتحدة لإرساء السلام في هذا البلد"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد خطيب زادة أن "هذا القرار يمثل آخر جهود حكومة ترامب لاستكمال دورها المخرب في الحرب المشينة المفروضة على اليمن، والتي ستضع الحل السياسي ومفاوضات السلام في هذا البلد أمام طريق مسدود"، موضحا أن أمريكا كانت، منذ بداية الحرب ضد اليمن، الداعمة الرئيسية لجرائم الائتلاف الذي تقوده السعودية ضد هذا البلد".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أمريكا لم تدخر أي دعم مالي وعسكري في هذا الخصوص"، مبينا أن "حكومة ترامب ووزارة خارجيته أيضا لم تدخر أي جهد لإضرام نار الحرب وإعاقة جميع القنوات المؤدية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كما تمنى بأن "يتخذ المجتمع الدولي موقفا ضد هذا القرار البغيض التي اتخذته وزارة خارجية كيان ترامب".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية. وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".