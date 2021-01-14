صحيفة: قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين من بينهم سامي الحداد

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وقالت صحيفة "الوطن" البحرينية، إن "البحرين استعادت اليوم الخميس، جميع أبنائها والمقيمين الآسيويين البحارة المحتجزين في قطر ومن بينهم البطل سامي الحداد"، مؤكدا أن "البحارة الآن في سلطنة عمان وسيعودون إلى أرض الوطن ظهر غد الجمعة".

وكانت اللجنة الأولمبية البحرينية طالبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن بطل كمال أجسام محتجز لدى قطر. وناشدت اللجنة البحرينية، نظيرتها الدولية، التدخل لدى السلطات القطرية لضمان الإفراج عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.

وأفادت وسائل إعلام بحرينية بأن قطر أوقفت بطل كمال أجسام بحريني خلال رحلة صيد بحرية. واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية الأحد الماضي توقيف خفر السواحل القطري للحداد، أثناء رحلة صيد بحري، مطالبة الدوحة بالإفراج عنه، إلا أنه لم يصدر تعليق من الجانب القطري عن الواقعة.