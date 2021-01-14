فيديو سعود الفيصل عن صدام حسين وحرب العراق يشعل تويتر... وأمير سعودي يعلق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة عبر "تويتر": "مقطع قديم قبل حرب العراق لحكيم السياسة الأمير سعود الفيصل رحمه الله، تحدث فيه عن مآلات الحرب في العراق وكل ما تحدث فيه حدث على أرض الواقع، وهذا يعكس أن السعودية تدرك تحليل الأوضاع ورغم خلافاتها مع صدام لكنها وقفت ضد الحرب لأنها تبحث عن استقرار المنطقة".

وتداول عدد من المغردين

هذا المقطع إهداء لكل عربي أتهم السعودية على انها قدمت مساعدات لامريكا في عام 2003 على غزو العراق بل على العكس انكرت نية امريكا الأقدام على الغزو وحاولت مراراً وتكراراً ثنيها عن ذلك وقد اوضحت ذلك على لسان وزير الخارجية السابق سعود الفيصل رحمه الله وشرحت ان ذلك سوف يدمر pic.twitter.com/1S4MHmwCR7 — الـــعــــتـــيـــبي ~ ابـــو فــــــارس (@1980Faris) May 31, 2020

من حوار قديم لوزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، قال فيه إنه "في حال كان هدف الغزو الأمريكي للعراق إسقاط نظام صدام حسين فإنه سيحل مشكلة لكنه سيخلق 5 مشاكل أخرى"، مضيفا "أن دخول القوات الأمريكية إلى العراق سيخلق حالة من الفوضى لا يمكن السيطرة عليها".

وحذر سعود الفيصل من أن "العراق يعاني من مشكلات طائفية وعرقية وضعته على شفير الهاوية لسنوات"، مشيرا إلى أن "نظام الرئيس العراقي صدام حسين عرض من أعراض هذه المشكلات وليس سببا لها".