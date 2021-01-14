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"ليس كورونا"... نجل صفوت الشريف يكشف سبب وفاة والده

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / KHALED DESOUKI

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، عن نجل صفوت الشريف، قوله إن والده توفي متأثرا باصابته بسرطان الدم "لوكيميا الدم"، مشيرا إلى أن والده يعاني من سرطان الدم منذ 6 سنوات.

وأضاف إيهاب الشريف أن والده عاودته آلام المرض قبل عدة أيام، فتم نقله إلى مستشفى وادي النيل، السبت الماضي، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء أمس الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن أصابته بفيروس .

وتوفى صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى السابق، عن عمر يناهز 87 عاما. وشغل الشريف عدة مناصب بارزة في عهد الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، منها وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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