عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. سامسونج تكشف النقاب عن Galaxy A32 5G

الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رسميًا النقاب عن Galaxy A32، الذي يعد أرخص هاتف G5 حتى الآن.



ومن المقرر أن يكون الهاتف متاحا في أوروبا اعتبارًا من 12 شباط/فبراير، وسيتم بيعه مقابل 341 دولارًا للإصدار بسعة تخزين 64 جيجابايت، بحسب موقع "جسمارينا".

ولم تكشف الشركة عن المعالج الذي سيقوم بتشغيل الجهاز، إلا أن التسريبات أشارت إلى أنه ربما سيعمل بشرائح Dimensity 720.

ويمتلك الجهاز معالجا ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي ( 4 و 6 و8 ) جيجابايت.

فضلًا عن ذلك، يمتلك الجهاز بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، تكفي لسد متطلبات الطاقة الخاصة بشبكة 5G، كما يدعم الهاتف الشحن بقوة 15 وات من خلال منفذ USB-C، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

ومن المقرر أن يحتوي Galaxy A32 5G على شاشة عرض 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل + وتصميم ”Infinity-V“ يضم كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

كما يمتلك الجهاز أربع كاميرات خلفية؛ إحداها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي، ولا توجد معلومات حتى الآن عن الأسواق الأخرى التي يتم فيها إصدار الجهاز.