صحيفة: بلدية القدس صادقت على إنشاء مبنى جديد للسفارة الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن رئيس بلدية القدس موشيه ليون قوله إن هذه "لحظة تاريخية ومثيرة"، ويعتقد أنها ستلهم بلدان أخرى على نقل سفاراتها إلى العاصمة (القدس).

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من جانبه قال فلور حسن ناحوم نائب رئيس بلدية القدس:" بعد عامين، نحن في غاية السعادة، أخيرا أقرتها (الخطط) اللجنة المحلية".

وأضاف: "نحن منتظرون منذ وقت طويل للغاية، نحن سعداء لقد وافقت عليها في النهاية".

وتشمل الخطط التي تم إقرارها توسيع موقع السفارة الحالي في حي أرنونا، وكذلك بناء سفارة جديدة.

وبحسب الصحيفة فإن هذه الخطط ستحتاج إلى موافقة إضافية من مجلس المقاطعة، لكن من المتوقع أن تمرر بسهولة.

وجاءت الموافقة على الخطط قبل أيام من موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والمقرر في 20 من الشهر الجاري.

على الرغم من أن بايدن، قال إنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، إلا أن مصدر في البلدية أعرب عن اطمئنانه لاتخاذ القرار قبل تغيير الرئيس.