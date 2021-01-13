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موسكو والرياض تعملان على تنظيم المرحلة الثالثة لاختبار لقاح "سبوتنيك-V" وتوطين إنتاجه في السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الروسية، في تعليق نُشر عشية زيارة وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان آل سعود إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن "صندوق الاستثمار المباشر الروسي والوكالات المتخصصة يواصلون العمل على حل قضايا تنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي في المملكة العربية السعودية وتوطين إنتاجه".

© AFP 2020 / FILIPPO MONTEFORTE

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات غدا الخميس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مشيرة إلى أنه من المقرر بحث الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير ، تلقيا لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعهما العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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