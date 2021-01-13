هل انتقدت ألمانيا سلوك السعودية في اليمن؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوزارة بيانا عبر "المركز الألماني للإعلام"، وحسابها الرسمي باللغة العربية عبر "فيسبوك"، وذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين.

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جاء فيه: "لدي سؤال لوزارة الخارجية الألمانية حول موضوع المملكة العربية السعودية. لقد صرحتم بأن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي فرحان في 7 يناير/ كانون الثاني حول أزمة قطر والوضع في اليمن. أود أن أسأل ما إذا كان السيد ماس قد أثار وتناول موضوع الحرب السعودية عندما تحدث معه حول الوضع في اليمن، وهل أثار السيد هايكو ماس قضية مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي؟".

وأضاف البيان "أديبار (متحدثا باسم وزارة الخارجية الألمانية): كانت تلك محادثة سرية مع وزير الخارجية. قمنا بتسمية الموضوعات وقمنا أيضًا بذكرها في تغريدات".

وتابع "كل ما أستطيع قوله بشأن اليمن هو أن الحديث كان حول ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع. كذلك تم أيضا تناول المحنة الإنسانية الصعبة للغاية في اليمن. كانت هذه هي القضايا الكبرى التي ذكرناها من هذه المحادثة السرية".

وذكر البيان "سؤال إضافي: هذا يعني أن السلوك السعودي في حرب اليمن لم يتم تناوله أو انتقاده صراحة من قِبَل وزير الخارجية الألمانية، ولم يتم تناول مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي؟".

وأوضح "أديبار: لقد أشرت إلى أنها كانت محادثة سرية. ما نصرح به علنًا من هذا هو ما تمكنت من إخبار حضراتكم به في إجابتي الآن".