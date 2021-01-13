الداخلية السعودية تعلن قائمة عقوبات التجمع في المناسبات الاجتماعية

دبي - محمود عبدالرازق - يأتي ذلك في إطار تحذيرات الوزارة من التجمعات لأغراض كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من 50 شخصًا، مشددة على أنها مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "سبق".

وقالت الوزارة: في المرة الأولى، تكون عقوبة "المنشأة، المسؤول"، 40 ألف ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك خمسة آلاف ريال.

وأضافت: في المرة الثانية تكون عقوبة "المنشأة، المسؤول"، 80 ألف ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك عشرة آلاف ريال.

وأردفت: في المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة بالنسبة لـ"المنشأة، المسؤول"، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك هي الإحالة للنيابة العامة.

وقالت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية يتم الإغلاق لمدة ستة أشهر.

وأضافت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة بمكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع المناطق، باستثناء الرياض ومكة المكرمة، حيث يكون من خلال الرقم "911".

في سياق متصل، تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الرسمي على صفحته على موقع تويتر، مقطع فيديو للعاهل السعودي وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.