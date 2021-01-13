تجدد إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - أطلق مسلحون النار على آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف 3 مواقع تابعة لحركة "حماس" شرق خانيونس.

وفي البداية صرح الجيش الإسرائيلي في بيان: "ورد تقرير بإطلاق نار تجاه آلية هندسية كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. التفاصيل قيد البحث".

وأضاف الجيش أن دبابة تابعة له أطلقت قذيفة على موقع لحركة "حماس" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبعد مرور نحو ساعة عاد الجيش الإسرائيلي وأكد في بيان منفصل على موقع "تويتر" أنه رصد إطلاق نار جديد تجاه آلية هندسية تابعة له، مضيفا أنه رد بقصف مدفعي لموقعين آخرين لحركة "حماس"، قرب موقع إطلاق النار.

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، بينها جرافات، توغلت صباح اليوم الأربعاء، نحو 100 متر داخل حدود غزة، في المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس، وقامت بأعمال تجريف للأراضي، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، وفق ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.