"بريد الإمارات" تضيف إسرائيل إلى شبكة عملياتها

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، بأن بريد الإمارات "ارتبطت" مع نظيرتها بريد إسرائيل لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في أنحاء إسرائيل.

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ونقلت الوكالة عن عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لبريد الإمارات أن المجموعة حرصت على توسيع نطاق عملياتها العالمية بإضافة إسرائيل.

واعتبر الأشرم أن هذه الخطوة سوف تلعب دورا في دعم العلاقات التجارية بين أبوظبي وتل أبيب، و"تعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي" بين الجانبين.

ورأى أن الشراكة مع بريد إسرائيل سوف تساهم أيضا في تبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون من أجل تطوير هذا القطاع.

وبهذه الخطوة يمكن للمتعاملين في الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية إلى إسرائيل.

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاق سلام في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولاحقا جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الدولتين بما في ذلك اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.