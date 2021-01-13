الطيران المدني الكويتي يلزم جميع الركاب بتقديم شهادة فحص كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة.
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وفي وقت سابق، حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.
وقالت المصادر لصحيفة "القبس"، يوم السبت الماضي، إن الكويت سوف تتسلم بداية من هذا الأسبوع وحتى نهاية فبراير/شباط المقبل، دفعات من لقاحات "فايزر" المضاد لكورونا.