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الطيران المدني الكويتي يلزم جميع الركاب بتقديم شهادة فحص كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني أصدرت تعميما إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، ضمن إطار خطة العمالة المنزلية عبر منصة "بالسلامة" مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة.

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ودعت الإدارة إلى إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة. وبينت الإدارة أن العمل بما جاء في التعميم سيكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.

وقالت المصادر لصحيفة "القبس"، يوم السبت الماضي، إن الكويت سوف تتسلم بداية من هذا الأسبوع وحتى نهاية فبراير/شباط المقبل، دفعات من لقاحات "فايزر" المضاد لكورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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