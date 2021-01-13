“سيغنال” يغري مشتركي “واتساب” بمزايا جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت إدارة تطبيق ”سيغنال“ للتراسل الفوري ومكالمات الصوت والفيديو، تقديم المزيد من المغريات لمشتركي منافسه ”واتساب“، الذي يمر بأزمة كبيرة وضائقة خانقة، بعد الهجرة الجماعية التي ضربت التطبيق الأخضر نحو غريمه الجديد الأزرق، نتيجة عزم ”فيسبوك“ مالكة ”واتساب“ تغيير شروط الخدمة وسياسة الخصوصية، ما أثار تكهنات بانتهاك خصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم.



وأعلن تطبيق ”سيغنال“ بداية أن مكالماته الهاتفية الصوتية ستسمح باستضافة 8 مشاركين في آن واحد بدلا من 5 مشاركين، وبعد ذلك نشر التطبيق تغريدة بدليل مصور لتسهيل نقل المجموعات من ”واتساب“ إلى ”سيغنال“ لطمأنة المشتركين الجدد على محادثاتهم السابقة.

وأكدت الشركة أن تطبيق ”سيغنال“ لن يقحم نفسه في مضايقة المشتركين بالإعلانات على غرار ما تفعله ”فيسبوك“، فلن تكون هناك إعلانات أبدًا في ”سيغنال“، لأن بياناتك مملوكة لك وليست لنا، بحسب تغريدة للشركة.

وطرحت الشركة عبر حسابها في ”تويتر“ المزيد من الخدمات والمزايا التي تساعد المشتركين على الاستفادة من أفضل تجربة لتطبيق ”سيغنال“، وعدم شعورهم بأي فرق نتيجة انتقالهم من ”واتساب“.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق ”واتساب“ يواجه العديد من الانتقادات إثر طلب الشركة الأم فيسبوك من مستخدميه البالغ عددهم حوالي مليارين، الموافقة على شروط استخدام جديدة تتيح لها تشارك مزيد من البيانات مع موقع فيسبوك، وسيُمنع المستخدمون الذين سيرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من 8 فبراير المقبل