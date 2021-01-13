طبيبة مصرية تكشف عن نظام غذائي يسهم في سرعة الشفاء من كورونا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت عبد الحميد، في مداخلة تلفزيونية، إنه "يجب على الحالات المصابة بفيروس كورونا الذين يعانون من صعوبة التنفس، منع البيض واللبن لمدة 15 يوما".

وأوضحت أن "أزمات التنفس تزيد عند أكل البيض واللبن".

وأضافت أنها "تقوم باتباع بروتوكول آخر للمصابين بفيروس كورونا لرفع المناعة والشفاء".

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وتابعت قائلة إن "البرتوكول هو عبارة عن حقنة (فيتامين د وحقنة نيوروبيون ونيوروفيت) بمعدل كل 3 أيام 3 حقن لتعويض النقص الذى يحدث فى بداية الإصابة بفيروس كورونا ورفع المناعة".

وأشارت إلى أن الأشخاص الراغبين فى الوقاية من فيروس كورونا لابد أن يلتزمون ببروتوكول "الزنك" و"فيتامين د" و"فيتامين سي"، مع ضرورة البُعد عن أي منتجات صناعية مثل اللحوم والمياه الغازية، لافتة إلى ضرورة زيادة أكل الأسماك والتونة.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 151723 حالة من ضمنهم 119635 حالة تم شفاؤها، و8304 حالات وفاة.