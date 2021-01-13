عمار الحكيم يحذر شيوخ ووجهاء ديالى ويطالبهم باليقظة المستمرة

دبي - محمود عبدالرازق -

وحذر الحكيم، في كلمة ألقاه في ديالى (شرق العاصمة بغداد) من التراخي في ملاحقة الإرهابيين وخلاياهم النائمة في ديالى، داعياً شيوخ ووجهاء المحافظة إلى "اليقظة المستمرة"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

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وقال رئيس تحالف عراقيون: "نحذر من التراخي في ملاحقة الإرهابيين وخلاياهم النائمة والاستمرار في التفتيش والمتابعة في المناطق النائية".

ودعا الحكيم شيوخ ووجهاء المحافظة إلى "عدم الاسترخاء والاطمئنان وأن يكونوا على يقظة مستمرة".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.