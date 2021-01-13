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بسبب الانبعاثات... الخطوط القطرية تعتزم استخدام نصف أسطول طائرات "إيه 380"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الباكر في منتدى "سي إيه بي إيه" على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن طائرات إيه 380 "أحد أسوأ الطائرات العاملة اليوم فيما يتعلق بالانبعاثات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع الباكر:

"لذلك قررنا أننا لن نشغلها في المستقبل القريب، وحتى لو فعلنا ذلك فسوف نقوم بتشغيل نصف العدد الذي لدينا فحسب".

وأوقفت الشركة القطرية تحليق هذا الطراز من الطائرات العملاقة، بعد انهيار الطلب بسبب جائحة .

​وكانت شركة الطيران قد قلصت الوظائف وأجلت تسلم طائرات جديدة بسبب أزمة انتشار جائحة "كورونا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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