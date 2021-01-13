إعدام نيجيري في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "تواصل" السعودية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "المتهمين، وهما نيجيري وزوجته، خططا مسبقا لقتل المجني عليه ودخلا منزله متنكرين وقاما بضربه على رأسه بجسم حديدي مما أدى إلى وفاته".

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ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الأمن السعودي تمكن من القبض على الجناة وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما"، مضيفة: "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما حدا لقتلهما المجني عليه".

وقالت الصحيفة إن "الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين".

ولفت بيان الداخلية السعودية إلى تأكيدها على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، مؤكدة أن من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك فإن "العقاب الشرعي سيكون مصيره".