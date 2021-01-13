السعودية... تحذير من أمطار يعقبها موجة برد وثلوج تستمر عدة أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة".

وأضاف: "البداية من غد الخميس وتستمر عدة أيام".

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وأوضح أن "الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وتذبذب في الحرارة، تعقبها موجة برد".

وتابع قائلا: "نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال وغرب الرياض وشمال الشرقية.. وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك".

وفي السياق،