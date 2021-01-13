السعودية... تحذير من أمطار يعقبها موجة برد وثلوج تستمر عدة أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حالة جوية شتوية ممطرة، يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة".
وأضاف: "البداية من غد الخميس وتستمر عدة أيام".
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وتابع قائلا: "نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال وغرب الرياض وشمال الشرقية.. وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك".
وفي السياق،
المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون السماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية من المملكة.
تنبيه - #منطقة_المدينة_المنورة - #بدر #ينبع— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 12, 2021
للتفاصيل https://t.co/xWyxZ7Egbi #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/5MD27UqxB5