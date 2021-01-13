صحيفة تكشف ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Pavel Gerasimov
وأوضح: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل"، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى إسرائيل.
وأردف المصدر أنه "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية"، مؤكدا أن "أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت".
وسبق أن أبرمت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أدت إلى السماح لمواطني البلدين السفر إليها كما أتاحت للإسرائيليين زيارتهما.