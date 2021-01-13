ذي يزن بن هيثم بن طارق وليًا للعهد في عُمان

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"الخليج 365" من مسقط: أصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق ولياً للعهد في سلطنة عُمان، بموجب تعديلات دستورية أقرها السلطان العمان هيثم بن طارق آل سعيد.

شملت التعديلات الدستورية وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها. ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقًا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.

يؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

وأصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عُمان الحديث، بعدما تقرر وفق نظام الحكم المعدل أن تنتقل ولاية العهد في أكبر أبناء السلطان الذكور، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية العُمانية الثلاثاء.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.

ويشغل ذي يزن (31 عامًا) منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ تعيينه في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان العام الماضي

ولي العهد في سطور

ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد مواليد 21 أغسطس 1990، عُين وزيرًا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس 2020. له ثلاثة أشقاء وشقيقتان.

عمل سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا. ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيًا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيًا لكأس السلطان لكرة القدم في الشهر نفسه.

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.