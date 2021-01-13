محمد بن سلمان: "ذا لاين"... مدينة مليونية منعدمة الانبعاثات الكربونية

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ايلاف من الرياض: دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم ، مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم شمال المملكة الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

سمو #ولي_العهد يطلق #مشروع_ذا_لاين في #نيوم، الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. #whatisTHELINE pic.twitter.com/wiWdg06pYQ— وزارة الإعلام (@media_ksa) سمو #ولي_العهد يطلق #مشروع_ذا_لاين في #نيوم، الذي يعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة. #whatisTHELINE pic.twitter.com/wiWdg06pYQ — وزارة الإعلام (@media_ksa) January 10, 2021

وجاء في كلمة ألقاها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بثها التلفزيون "بصفتي رئيس مجلس إدارة 'نيوم' أقدم لكم 'ذا لاين'؛ مدينة مليونية بطول 170 كلم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي 'نيوم'، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".وتابع ولي العهد السعودي الذي تصنّف بلاده دوما في قائمة الدول الأكثر تسببا بالتلوث في العالم، "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم. مشروع 'ذا لاين' هو ثورة حضارية للانسان تضع الانسان أولا، وتمنح مدينة 'ذا لاين' للحياة على الأرض معنى جديداً، وتعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة".

وأضاف ولي العهد السعودي أن المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم، يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل، وسوف تتضاعف هذه المدة في 2050، وسوف يُهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار، مشيراً إلى أنه على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة، وبعد الثورة الصناعية، بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان مشدداً على أننا بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن الحالية إلى مستقبلية.

وستعيد "ذا لاين" في نيوم تعريف مفهوم التنمية الحضرية من جديد وذلك من خلال تطوير المجتمعات الذي يعد الإنسان محورها الرئيسي، للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، للوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية، فيما ستُدار مجتمعات "ذا لاين" بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتسهيل التواصل مع الإنسان بطريقة تمكنها من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة، مما يوفر وقت السكان والشركات.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، إذ ستسخر نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية وتسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية، وسيبدأ تطوير "ذا لاين" خلال الربع الأول من عام 2021 إذ ستشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

وسيعمل المشروع على تحقيق أهداف رؤية المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

يوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

ثورة للمستقبل

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، المهندس نظمي النصر، إن التخطيط للمشروع العملاق الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم تحت أسم " ذا لاين" بدأ قبل ثلاث سنوات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنيوم في تصريحات خاصة لـ" العربية" بإن المشروع سيكون رافدا من روافد اقتصاد المملكة مشيداً بمواصفات " ذا لاين" معتبراً أنها ثورة في التجربة الحضرية للمستقبل كاشفاً عن أن مشروع "ذا لاين" سينتهي ببناء واحدا من أكبر المطارات في العالم.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي وذلك بتوفيرها 380 ألف فرصة عمل، إضافة إلى المساهمة بـ 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية.

يذكر أن مشروع نيوم يوصف بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يطور على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.