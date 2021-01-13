الملك سلمان بن عبد العزيز يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا

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ايلاف من الرياض: تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

وشكر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الملك سلمان على دعمه لوزارة الصحة وبين أن تلقي الملك سلمان لقاح كورونا حرصا ً منه على الوقاية من فيروس كورونا وهذه المبادرة تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية قبل العلاج

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اللقاح قبل أيام وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

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