الكويت - هبة التوبجي - لم يمضي على قمة العلا التاريخية سوى ايام قليلة والتي وضع فيها سمو ولي العهد خارطة الطريق للمنطقة على كافة الأصعدة ومن أهمها الاقتصادية والذي يمثل ركيزة أساسية في رؤيتنا 2030 ( اقتصاد مزدهر) ليتنقل إلى أرض الواقع مترجماً الأهداف إلى واقع ملموس.

وقف سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم كطويق شامخاً ليعلن عن إطلاق مشروع مدينة ( ذا لاين) في نيوم لتكون ثورة حضارية في عالم المدن التي وضعت الإنسان أولا حيث لا تلوث فيها ولا ضوضاء وتعمل بالطاقة المتجددة كما أوضح سموه بلغة الاقارم المكانية والزمانية والاقتصادية أهمية هذه المدينة الحضارية الصديقة للبيئة .

غير سمو ولي العهد مفاهيم الارقام في لغة الاقتصاد حيث بين سموه بأن مدينة( ذا لاين) الصفرية التي راعت صحة الإنسان وحافظت على توازن الطبيعة لتكون أول لغة صفرية جاذبة اقتصاديا ( صفر شوارع – صفر سيارات – صفر انبعاثات) ليقلب موازين السياحة العالمية ويوجه البوصلة إلى ثورة سياحية قادمة من السعودية العظمى.

ختاما هاهي رؤيتنا 2030 بإذن الله تسير كما هو مرسوم لها من قبل عرابها سمو ولي العهد حفظه الله ولتكون المدينة المليونية على طول ١٧٠ كلم لتوفر لسوق العمل ٣٨٠ ألف فرصة عمل و بناتج محلي متوقع بإذن الله ١٨٠ مليار ريال سعودي كرافد اقتصادي ضخم غير نفطي يدعم اقتصادنا بحلول عام 2030 كأحد المشاريع الاقتصادية في نيوم الحياة.

#أكسجينيات : في عملية البناء الضوئي للنبات يتم أخذ ثاني اكسيد الكربون ( CO2 ) الملوث للهواء وإطلاق الأكسجين الضروري للتنفس، لذا فإن استبدالك المظلة الصناعية للسيارة بزراعة الأشجار المناسبة يساهم في توازن البيئة.

كتبه : مفرح بن مانع الغامدي

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