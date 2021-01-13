العراق ثاني مستوردي السلع الإيرانية بـ 5.9 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Rami Soliman

وأفادت وكالة "فارس"، مساء أمس الثلاثاء، بأن تلك القائمة جاءت خلال 9 شهور الماضية، وهي الفترة من 20 مارس/آذار، حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وذكر فرزاد بيلتن على الموقع الالكتروني للمنظمة، أن الصادرات للعراق سجلت نحو 20 مليون طن بنمو 7 بالمئة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن السوق العراقية استحوذت على 23.6 بالمئة من إجمالي صادرات إيران في الشهور التسعة المذكورة، وجاءت في المرتبة الأولى من بين دول الجوار والثانية بترتيب الأسواق التصديرية.

وأوضح مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، أن من أهم السلع غير النفطية المصدرة، هی الحديد والطماطم ومعجون الطماطم وقطع غيار التوربينات البخارية واليوريا والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية والحلويات والبطيخ والمكيفات المائية.

واستطرد فرزاد بيلتن، أنه من أهم المعوقات التي اعترضت الصادرات الإيرانية للعراق في السنة المالية (بدأت 20 مارس/آذار 2020)، تتمثل في إغلاق المنافذ والأسواق الحدودية بنحو 3 شهور، وتعطل إقامة المعارض التجارية وتبادل الوفود وذلك بسبب جائحة كورونا، فضلا عن القيود التصديرية بمجال الصلب وتشديد العراق استيراد المنتجات الزراعية، وانخفاض صادرات منتجات الألبان قياسا بالسنة الماضية.